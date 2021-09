DZ Bank belässt Zalando auf 'Halten' - Fairer Wert 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando angesichts des Dax-Aufstiegs auf "Halten" mit einem fairen Wert von 94 Euro belassen.Der Online-Modehändler wolle zur ersten Anlaufstelle für Mode werden, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Steigende Retourenquoten, höhere Marketingaufwendungen, Rabattaktionen und eine Normalisierung des Volumenwachstums dürften aber die Ergebnisentwicklung in den nächsten Monaten dämpfen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 10:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.