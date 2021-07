DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 66 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Finanztrends Video zu Vonovia



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia nach dem Scheitern der Deutsche-Wohnen-Übernahme auf "Kaufen" mit einem fairen Aktienwert von 66 Euro belassen."Da die Situation derzeit völlig unklar ist, sehen wir eine Spekulation in die eine oder andere Richtung aktuell als nicht sinnvoll an", schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental bleibe die Aktie unterbewertet./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 10:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 10:47 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.