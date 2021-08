DZ Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,50 Euro je Aktie belassen.Thyssenkrupp strebe ein nachhaltigeres Profil an und setze bei seiner Transformation zur Klimaneutralität bis 2050 auf zwei Pfade, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Thema grüner Stahl. Zentrales Element der Strategie sei die Umstellung von Kokskohle auf Wasserstoff sowie die Nutzung von anfallendem CO2. "Thyssenkrupp könnte über seine Wasserstoffaktivitäten von einer steigenden Nachfrage nach Wasserstoff profitieren."/ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 09:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2021 / 09:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.