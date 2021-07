DZ Bank belässt Teamviewer auf 'Kaufen' - Fairer Wert 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen.Nachdem fru?her der Lizenzverkauf der wichtigste Wachstumstreiber für Software-Unternehmen gewesen sei, werde nun angestrebt, mit Kunden periodisch wiederkehrende Umsätze zu erzielen und so Schwankungen bei den Erlösen zu glätten, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden deutschen Branchenstudie. Basis sei die Subskription, die den Bezug einer Leistung im Abonnement darstelle. Das Angebot wandele sich so von einem reinen Produkt hin zu einer Komplettdienstleistung: Software-as-a-Service (SaaS). Zu seinen Top-Empfehlungen zählt Teamviewer mit seinem 100-prozentigen Subskriptionsmodell./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 10:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / 11:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.