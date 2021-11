DZ Bank belässt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert 16,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach detaillierten Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 16,20 Euro belassen.Der Quartalsbericht des Anbieters von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware stelle in puncto Kundenbindung Licht am Ende des Tunnels dar, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Teamviewer gehe es nun darum, verlorengegangenes Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Daher richteten sich die Blicke nun auf den anstehenden Kapitalmarkttag./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 12:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 12:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.