DZ Bank belässt Siemens Energy auf 'Kaufen' - Fairer Wert 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Gewinnwarnung der Tochter Siemens Gamesa auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 32 Euro belassen.Trotz eines herben Ru?ckschlags bei Siemens Gamesa hielt Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung der langfristigen Perspektiven von Siemens Energy inklusive Siemens Gamesa fest. Auf kurze Sicht müsse Siemens Gamesa die Herausforderungen aber in den Griff bekommen./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 16:44 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.