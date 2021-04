DZ Bank belässt Puma SE auf 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma SE auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 80 Euro belassen.Aus heutiger Sicht erscheine ein Wachstum des E-Commerce-Umsatzanteils an den Konzernerlösen auf rund 15 Prozent bis zum Jahr 2025 realistisch, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich positiv auf die Entwicklung der Profitabilität (Ebit-Marge) des Sportartikelherstellers auswirken. Sein negatives Votum begründete er mit der aktuellen Überbewertung der Puma-Aktie im Branchenvergleich./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 08:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 11:03 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.