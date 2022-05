DZ Bank belässt Munich Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 290 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 290 Euro belassen. Das erste Quartal des Rückversicherers sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte im laufenden Jahr in der Schaden-Rückversicherung von den kumulierten Preiserhöhungen der letzten Jahre profitieren. Das höhere Zinsniveau sei ebenfalls überwiegend positiv. Das aktuelle Kursniveau biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:54 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.