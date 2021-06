DZ Bank belässt Lufthansa auf 'Halten' - Fairer Wert 10,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa angesichts neuer Mittelfristziele und laufenden Vorbereitungen für mögliche Kapitalerhöhung mit einem fairen Wert von 10,50 Euro auf "Halten" belassen.Die Margenziele seien ambitioniert, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was die Kapitalerhöhung betrifft, mangele es noch an Details, um eine mögliche Ergebnisverwässerung abzuschätzen. Dank der Impffortschritte und aufgehobener Reisebeschränkungen sollte die Geschäftslage der Fluggesellschaft allmählich wieder besser werden./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.