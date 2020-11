DZ Bank belässt Linde auf 'Kaufen' - Fairer Wert 258 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 258 Euro belassen.Linde sei neben Air Liquide einer der beiden Weltmarktführer bei Industriegasen und decke das gesamte Portfolio der Wasserstofftechnologie, -produktion und -infrastruktur ab, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zur Grünen Wasserstoffstrategie der Europäischen Union bis 2050. Vor diesem Hintergrund sei Linde ein Wasserstoff-Basisinvestment. Durch das robuste Geschäftsmodell mit einem stabilen Gesundheitsgeschäft und der guten Positionierung in dem wichtigen Wachstumsmarkt "Grüner Wasserstoff" empfiehlt Spengler die Aktien weiter zum Kauf./la Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 11:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 11:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.