DZ Bank belässt Hugo Boss auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen von LVMH auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen.Zwar sei die Aktie von Hugo Boss in Reaktion auf diesen guten Zahlen kräftig gestiegen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsmodelle der beiden Unternehmen hätten jedoch nur wenige Gemeinsamkeiten. Fast 90 Prozent des Umsatzes erwirtschafte Hugo Boss mit Verkäufen über die Ladentheke - die Corona-bedingten Ladenschließungen dürften das Unternehmen folglich erheblich belasten./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 11:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 11:37 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.