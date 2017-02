DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hannover Rück auf "Halten" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen.Die Preisentwicklung in der wichtigen Januar-Erneuerungsrunde sei erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Donnerstag. Eine Verbesserung des für alle Rückversicherer schwierigen operativen Umfelds sei nicht absehbar. Allerdings gelinge es Hannover Rück, sich durch Wachstum mit strukturierten Rückversicherungslösungen sowie in der Personen-Rückversicherung hiervon etwas abzukoppeln. Im Vergleich zur Konkurrenz sei das Papier jedoch hoch bewertet./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.