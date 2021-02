DZ Bank belässt Grand City auf 'Kaufen' - Fairer Wert 24,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24,80 Euro belassen.Das Immobilienunternehmen verfüge über bedeutende Neubau- und Entwicklungsprojekte mit regionalem Schwerpunkt auf London und Berlin, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte marginal seine Schätzungen an und berücksichtigte dabei auch jüngste Aktienrückkäufe./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 18:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 18:26 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.