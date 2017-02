DZ Bank belässt Evotec auf 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evotec nach dem Einstieg des strategischen Investors Novo A/S auf "Halten" und den fairen Wert vorerst auf 8 Euro belassen.Die Beteiligung eines Branchenschwergewichts wie Novo an dem Biotechunternehmen sei positiv, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Freitag. Er will nun seine Schätzungen und den fairen Wert der Aktien überprüfen, um die Beteiligung angemessen abzubilden./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.