DZ Bank belässt Deutsche Wohnen auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Deutsche Wohnen anlässlich einer Kaufvereinbarung über ein Immobilienportfolio in Berlin auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen.Strategisch betrachtet passe der Deal optimal zum bestehenden Portfolio, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Montag. In Anbetracht der aktuellen Marktlage halte er den Kaufpreis "auf jeden Fall für vertretbar"./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.