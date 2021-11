DZ Bank belässt Deutsche Post auf 'Kaufen' - Fairer Wert 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 71 Euro je Aktie belassen. Der Logistiker stehe vor einem Rekordjahr, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuellen Rahmenbedingungen - starke Dynamik im Welthandel (B2B-Geschäft), weiter steigende Bedeutung des Internethandels sowie knappe See- und Luftfrachtkapazitäten - sprächen dafür, dass sich die insgesamt positive Geschäftsentwicklung auch im kommenden Jahr fortsetzen sollte./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 09:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 11:09 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.