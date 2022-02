DZ Bank belässt Daimler Truck auf 'Kaufen' - Fairer Wert 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Der Lastwagenhersteller sollte in den kommenden Quartalen von seinem hohen Auftragsbestand profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings geht der Experte von weiteren Belastungen für Produktion und Absatz durch die anhaltenden Liefer- und Logistikproblemen aus. Bei den Ambitionen für 2025 sieht der Fachmann das größte Verbesserungspotenzial bei Mercedes Benz LKW, welches sukzessive gehoben werden sollte./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 15:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 15:42 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.