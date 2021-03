DZ Bank belässt Continental auf 'Kaufen' - Fairer Wert 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Continental auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro je Aktie belassen.Der Autozulieferer sollte bei einer weiteren Erholung der weltweiten Autonachfrage von seiner breiten globalen Aufstellung sowie von einer soliden Bilanz profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er in den kommenden Quartalen mit positiven Impulsen von den eingeleiteten Strukturmaßnahmen und der geplanten Ausgliederung der Sparte Powertrain./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 10:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 11:35 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.