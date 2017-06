DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aktien der Commerzbank auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 8 Euro belassen.Analyst Christian Koch passte in einer Studie vom Freitag seine Schätzungen an die Bekanntgabe von Restrukturierungsaufwendungen an, die voraussichtlich noch im zweiten Quartal 2017 gebucht werden sollen. Derweil blieben Belastungsfaktoren wie das Niedrigzinsumfeld, die geringe Profitabilität oder die Risiken aus dem Nicht-Kerngeschäft im Bereich der Schiffsfinanzierung bestehen./la/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.