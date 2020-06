DZ Bank belässt Allianz SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 210 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz SE auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro je Aktie belassen.Die Solvabilitätsquote des Versicherers sei zwar im ersten Quartal gefallen, befinde sich aber weiter auf einem soliden Niveau, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Corona verunsichere die Versichererbranche, in der die Allianz zu seinen "Top Picks" zählt./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 09:46 / MESZ / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 09:56 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.