DZ Bank belässt Aareal Bank auf 'Halten' - Fairer Wert 31,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung der Papiere der Aareal Bank bei einem fairen Aktienwert von 31,50 Euro auf "Halten" belassen. "Die Absenkung der hohen Mindestannahmeschwelle war absehbar und von uns auch so erwartet worden", schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit nun 60 Prozent bleibe sie hoch, was darauf hindeute, dass das Bieterkonsortium Atlantic BidCo eine umfassende Kontrolle anstrebe. Die Erfolgsaussicht hält Dums bei unveränderter Preisofferte für gering./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 10:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 10:45 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.