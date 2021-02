DIC Asset: Signifikanter Portfolioausbau

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) die Assets under Management aufgrund zahlreicher, lukrativer Akquisitionen in der zweiten Jahreshälfte 2020 um 26 Prozent auf 9,6 Mrd. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Akquisitionsvolumen mit über 1,8 Mrd. Euro trotz der Pandemie praktisch genau auf dem 2019er Niveau gelegen und die wegen Corona auf 700 Mio. Euro bis 1,1 Mrd. Euro reduzierte Guidance weit übertroffen. Das neue mittelfristige Ziel von 15 Mrd. Euro Assets under Management erscheine SRC realistisch und solle bis Mitte 2024 erreicht werden. Das FFO Ergebnis von 96,5 Mio. Euro habe trotz der widrigen gesamtwirtschaftlichen Umstände sogar leicht über dem 2019er Niveau von 95,0 Mio. Euro gelegen. Zudem beteilige das Unternehmen die Aktionäre durch eine Anhebung der Dividende auf 0,70 Euro (zuvor: 0,66 Euro). Nach Meinung der Analysten sei das eigene Buch von DIC alleine schon im Rahmen des EPRA Net Disposal Value weit über 15 Euro je Aktie am Jahresende 2020 wert gewesen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 22,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.02.2021, 16:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 11.02.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DIC_11Feb2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.