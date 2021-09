DIC Asset: Positiver Newsflow

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG jüngst einen Green Bond im Volumen von 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 2,25 Prozent erfolgreich platziert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen aufgrund der sehr hohen Nachfrage von institutionellen Anlegern aus Europa das ursprünglich angedachte Platzierungsvolumen von 300 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro erhöht. Die Anleihe besitze ein BB+ Rating von S&P, was somit dem Corporate Level entspreche. Der Mittelzufluss solle in das eigene Portfolio investiert werden und hier ausschließlich in Green Buildings, was die jüngst veröffentlichte ESG-Roadmap des Unternehmens nochmals unterstreiche. Zudem habe das Unternehmen laut SRC zwei neue Verträge für eine Fläche von 6.200 qm abgeschlossen. Dies zeige, dass das Unternehmen auf einem sehr guten Weg sei, die Ziele für 2021 und auch die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Der Erlös der Anleihe biete weiteren Spielraum und Flexibilität das Portfolio auszubauen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 22,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.09.2021, 17:20 Uhr)



