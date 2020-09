DEWB: Potenzialwert deutlich über aktuellem Kurs

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge konnte DEWB den ersten Teil eines Exits abschließen und steht vor einem hohen Jahresgewinn. SMC-Analyst Holger Steffen sieht den Potenzialwert des Portfolios nach dieser Transaktion deutlich über dem aktuellen Kurs.

Im ersten Halbjahr habe DEWB gemäß SMC-Research noch keine Anteilsverkäufe verbucht und daher ein moderat negatives EBIT (-0,7 Mio. Euro) und einen Periodenfehlbetrag (-1,1 Mio. Euro) ausgewiesen. Im Gesamtjahr werde sich das Bild nach Aussage der Analysten jedoch deutlich wandeln, da im Juni der Verkauf von MueTec (Anteil 92 Prozent), der letzten wichtigen Beteiligung aus dem Altportfolio, an den chinesischen Konzern Suzhou TZTEK Technology zu einem Enterprise Value von 25 Mio. Euro vereinbart worden sei. Nachdem die chinesischen Behörden der Transaktion zugestimmt haben, sei Anfang September ein erster Anteil in Höhe von 24,9 Prozent übergegangen.

Dafür seien DEWB 7,1 Mio. Euro zugeflossen (inklusive einer Darlehenstilgung in Höhe von 2,0 Mio. Euro), woraus ein Ergebnisbeitrag in Höhe von 4,9 Mio. Euro resultiere. Dieser werde sich mit der Abwicklung des Verkaufs der restlichen 75,1 Prozent, die nach der Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Seiten des BMWi erfolgen solle, auf 14,3 Mio. Euro (vor Transaktionskosten) erhöhen. Ein Abschluss werde noch für dieses Jahr erwartet, auf dieser Basis rechne das Management nun mit einem Jahresüberschuss von mindestens 11 Mio. Euro.

Damit wäre die Neuausrichtung des Portfolios auf den Bereich Digital Finance abgeschlossen. Die 18,7 Mio. Euro, die DEWB unter der Voraussetzung einer planmäßigen Finalisierung des Deals zufließen würden, sollen gemäß SMC-Research nun für den Erwerb von weiteren Beteiligungen im neuen Zielmarkt genutzt werden, wobei erste Zukäufe bereits für dieses Jahr angekündigt worden seien.

Das solle eine dynamische Wachstumsphase mit einem Anstieg des Portfoliowertes von 28,5 Mio. Euro (30.06.) auf 100 Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren einleiten. SMC-Research sehe den Potenzialwert des Portfolios aktuell bei 1,65 Euro je Aktie und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Auf dieser Basis bestätige das Researchhaus die Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.09.20, 8:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.09.20 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 29.09.20 um 7:40 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-29-SMC-Comment-DEWB_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.