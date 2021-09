DEWB: Hohe Wertzuwächse

DEWB habe nach Darstellung von SMC-Research einen lukrativen Exit abgeschlossen, außerdem gebe es hohe Wertzuwächse bei den börsennotierten Beteiligungen. Infolgedessen habe sich der Potenzialwert für DEWB im Modell von SMC-Analyst Holger Steffen weiter erhöht.

DEWB habe den MueTec-Verkauf im ersten Halbjahr 2021 den Ausführungen von SMC-Research zufolge erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die Gesellschaft schon im letzten Jahr mit der Abwicklung des ersten Teils der Transaktion einen Gewinn von 2,4 Mio. Euro habe ausweisen können, sei in den ersten sechs Monaten 2021 ein Überschuss von 8,2 Mio. Euro erzielt worden. Das Management habe daraufhin die Prognose bekräftigt, die einen Jahresgewinn von mindestens 7 Mio. Euro vorsehe.

Durch den lukrativen Verkauf habe das Unternehmen einen erheblichen Spielraum für den weiteren Ausbau des Portfolios im Bereich Digital Finance. Dieser sei im laufenden Jahr bereits für drei neue Engagements genutzt worden. Dabei habe sich DEWB an dem Neobroker nextmarkets, dem Anbieter einer Transaktionsplattform für alternative Finanzanlagen, Stableton Financial AG, und an der digitalen Vermögensverwaltung LAIC beteiligt. Damit sollen die Akquisitionen im laufenden Jahr gemäß SMC-Research aber noch nicht abgeschlossen sein.

Dass DEWB mit Investitionen in Digital-Finance-Anbieter hohe Wertzuwächse erzielen könne, verdeutliche aus Sicht des Researchhauses nicht zuletzt die positive Wertentwicklung der beiden börsennotierten Beteiligungen Lloyd Fonds und aifinyo, die im laufenden Jahr bereits einen Kurszuwachs von mehr als 60 Prozent bzw. knapp 50 Prozent vorweisen können.

SMC-Research sehe sich damit in der positiven Einschätzung des Wertpotenzials dieser Gesellschaften wie auch des DEWB-Portfolios insgesamt bestätigt. Mit dem Update habe sich der von den Analysten ermittelte Potenzialwert von zuletzt rund 2,60 Euro je Aktie auf 2,85 Euro je Aktie erhöht. Die DEWB-Aktie biete damit weiterhin ein attraktives Kurspotenzial, weshalb das Urteil des Researchhauses unverändert „Buy“ laute.

