DEMIRE: Weitere Portfoliozukäufe möglich

Weitere Suchergebnisse zu "DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den FFO I um über 70 Prozent auf 8,9 Mio. Euro gesteigert. Aufgrund einiger kleinerer auslaufender Mieten sei die EPRA-Leerstandsrate zwar auf 8,3 Prozent (Q1 2018: 7,5 Prozent) gestiegen, dagegen habe der Mietertrag mit 18,2 Mio. Euro (Q1 2018: 18,3 Mio. Euro) fast unverändert das Vorjahresniveau erreicht. Insgesamt sei dem Unternehmen ein guter Start ins neue Geschäftsjahr gelungen. Betreffend der Zielsetzung für den Gesamtjahres-FFO sehe das Analystenteam zudem positives Überraschungspotential. So erscheine die unveränderte Guidance von 27 bis 29 Mio. Euro etwas zu konservativ, ein Korridor von rund 30 bis 31 Mio. Euro sei für 2019 laut SRC möglich. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 5,60 Euro (zuvor: 5,40 Euro) und bestätigen das Rating „Accumulate“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.05.2019, 19:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 15.05.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DEMIRE_15May19.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.