DEMIRE: Prognose für 2019 erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das FFO-Ergebnis um 40 Prozent auf 15,9 Mio. Euro (HJ 2018: 11,4 Mio. Euro) gesteigert. Auch der Nettogewinn habe – bereinigt um das Bewertungsergebnis – auf 12 Mio. Euro zugelegt, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 7,7 Mio. Euro angefallen sei. Vor dem Hintergrund der guten Halbjahreszahlen habe das Management die Gesamtjahresprognose für die Mieteinnahmen auf eine Range von 80,5 bis 82,5 Mio. Euro und beim FFO I auf 30,0 bis 32,0 Mio. Euro angehoben. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 5,90 Euro (zuvor: 5,60 Euro) und passen das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2019, 17:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 14.08.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DEMIRE_14August19.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.