Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) die relevanten Finanzkennzahlen deutlich verbessert. Das Bewertungsergebnis habe bei über 93 Mio. Euro gelegen und so zu einem um 50 Prozent erhöhten EBIT von mehr als 127 Mio. Euro (GJ 2017: 85 Mio. Euro) geführt. Der Vorsteuergewinn sei wiederum auf rund 89 Mio. Euro (GJ 2017: nahezu 28 Mio. Euro) um mehr als das Dreifache gestiegen. Der Wert des Portfolios habe zum Jahresende 1,13 Mrd. Euro (GJ 2017: 1,03 Mrd. Euro) erreicht. Das derzeitige Portfoliowachstum liege zwar unter der Analystenerwartung, jedoch gehe SRC davon aus, dass die Gesellschaft dies in 2019 ausgleichen könne. Bis dahin bestätigen die Analysten das Kursziel von 5,40 Euro, reduzieren aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung das Rating aber auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“).

