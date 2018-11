DEMIRE: Gewinnkennziffern steigen kräftig

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) das EBIT deutlich um 78 Prozent auf rund 96 Mio. Euro verbessert und das Nettoergebnis nach Minderheiten auf über 42 Mio. Euro vervielfacht. Der Cash-getriebenen FFO I sei mit über 18 Mio. Euro bereits jetzt fast auf das Niveau der Gesamtjahreserwartung von SRC gestiegen. Angesichts der positiven Ergebnisentwicklung habe DEMIRE seine Gesamtjahresprognose erhöht. Dementsprechend passen auch die Analysten ihre Schätzungen für 2018 und die Folgejahre an, erhöhen das Kursziel auf 5,40 Euro (zuvor: 5,10 Euro) und bestätigen das Votum „Buy“.

