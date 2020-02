DEFAMA: Weitere deutliche Gewinnsteigerungen 2020

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG auf Basis vorläufiger Zahlen die Gewinnkennziffern im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) stärker als zunächst von SRC angenommen verbessert. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz 2019 nach vorläufigen Zahlen auf 11,2 Mio. Euro (GJ 2018: 9,1 Mio. Euro) und der Nettogewinn auf 2,1 Mio. Euro (GJ 2018: 1,7 Mio. Euro) deutlich zugelegt. Der FFO sei sogar um 26 Prozent auf 4,6 Mio. Euro (GJ 2018: 3,6 Mio. Euro) gestiegen. Damit habe das Unternehmen bei Nettogewinn und FFO die Schätzungen der Analysten von 1,9 Mio. Euro bzw. 4,3 Mio. Euro übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2019 solle eine Dividende von 0,45 Euro je Aktie der Hauptversammlung vorgeschlagen werden. Dies entspreche laut SRC einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent des FFO.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwarte das Unternehmen eine erneute deutliche Steigerung der Kennzahlen. Demnach gehe das Management beim FFO von einem Anstieg auf 5,7 Mio. Euro bzw. 1,30 Euro je Aktie aus. Zudem werde laut SRC ein Nettogewinn – ohne möglichen Verkauf in Radeberg – von rund 2,5 Mio. Euro geplant. Die ausgegebene Guidance für 2020 liege zwar über der bisherigen Schätzung des Analystenteams, wegen des am 12. Februar gemeldeten möglichen Zukaufs halte SRC die Ziele jedoch für sehr realistisch. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro) und heben das Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.02.2020, 18:35 Uhr)

