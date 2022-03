DEFAMA: Neue Akquisitionen geplant

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung von 380.000 neuen Aktien zu einem Preis von 27,00 Euro je Aktie platziert und dabei einen Bruttoemissionserlös von nahezu 10,3 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage solle der Erlös aus der Kapitalmaßnahme zur Finanzierung weiterer Akquisitionen von Immobilien und für wertsteigernde Investitionen in Bestandsobjekte genutzt werden. Nach Meinung der Analysten unterstreiche die erfolgreiche Kapitalerhöhung das hohe Vertrauen von Investoren, welche auch in wirtschaftlich und geopolitisch schweren Zeiten in die Gesellschaft investieren. Zudem biete die Kapitalerhöhung dem Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität, um die geplanten Investitionen in den Bestand durchzuführen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 31,00 Euro und erneuern das Rating „Accumulate“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2022, 15:55 Uhr)



