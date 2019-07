DEFAMA: Kapitalerhöhung als Wachstumstreiber

Den Ausführungen von SRC Research zufolge hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2019 um 29 bzw. 20 Prozent gesteigert. Die Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl sehen eine angekündigte Kapitalerhöhung als weiteren Wachstums- und Gewinntreiber.

DEFAMA habe gemäß SRC Research erste Eckdaten zum ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten habe DEFAMA einen Umsatz von rund 5,5 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg von über 29% zum Vorjahreswert von über 4,2 Mio. Euro entspreche. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis habe bei über 3,3 Mio. Euro gelegen und der Vorsteuergewinn bei über 1,3 Mio. Euro. Der Nettogewinn sei um 20% von 0,85 Mio. Euro im Vorjahr auf 1,02 Mio. Euro gestiegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 26 Cent. Der FFO habe einen Anstieg von 27% verbuchen können und sich von 1,74 Mio. Euro auf 2,20 Mio. Euro erhöht. Die Gesamtjahresprognose eines FFO von rund 4,4 Mio. Euro und einem Nettogewinn von 2,2 Mio. Euro habe von Unternehmensseite erneut bestätigt werden können.

Vor zwei Tagen, am 22. Juli, sei der Zukauf eines Nahversorgers in Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern vermeldet worden. Das Investitionsvolumen habe sich auf rund 1 Mio. Euro belaufen, was bei einer Jahresnettomiete von 120 Tsd. Euro einer lukrativen Rendite von rund 12% entspreche. Bereits am 17. Juni habe das Unternehmen außerdem die Prüfung einer Kapitalerhöhung angekündigt. Angedacht sei eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zu einem Angebotspreis nahe am Börsenkurs. Angestrebt werde ein Bruttoemissionserlös zwischen 7 und 8 Mio. Euro, welcher für sich bietende Ankaufsmöglichkeiten sowie für ertragssteigernde Investitionen in Bestandsobjekte verwendet werden solle. Die Analysten begrüßen diese Maßnahme, da sie davon überzeugt seien, dass das Unternehmen das eingesammelte Kapital gewinnbringend investieren und somit das Wachstum und die Zahlen deutlich steigern könne.

Das Researchhaus sei mit den Entwicklungen des ersten Halbjahres des Unternehmens sehr zufrieden. Die derzeit in Prüfung stehende Kapitalerhöhung könne zudem frischen Wind in die weitere Entwicklung bringen und die Zahlen zum einen durch deutliches Wachstum des Portfolios, aber auch durch eine Steigerung der Profitabilität der Bestandsobjekte nochmals deutlich erhöhen. Bis dahin bestätige SRC Research vorerst das Kursziel von 15,20 Euro. Das Hold Rating behalten die Analysten ebenfalls bei.

