DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Lukrative Investitionen

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat nach Darstellung von SRC Research zwei weitere Immobilien-Investitionen getätigt, denen die Analysten zweistellige Mietrenditen zutrauen. Das Unternehmen komme damit im Investitionsprozess zügig voran, die Analysten erhöhen infolgedessen das Kursziel.

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat gemäß SRC Research gestern eine Unternehmensmeldung zum Kauf zweier Fachmarktzentren in Schleswig-Holstein bzw. in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Es handele sich dabei um eine Nutzfläche von insgesamt über 10.000 qm und jährliche Nettomieterträge von gut 0,8 Mio. Euro.

Der Kaufpreis sei nicht kommuniziert worden, aber die Analysten gehen davon aus, dass es sich wieder um einen Elf-Prozenter oder leicht darüber handeln könne, ähnlich wie bei der Saline-Passage in Bad Dürrenberg, die im Dezember gekauft worden sei. Daher geht das Researchhaus von einem Kaufpreis von rund 7,0 Mio. Euro für die beiden Objekte aus.

DEFAMA habe damit nach der Transaktion im Dezember die nächste größere Transaktion innerhalb nur eines Monats bekannt geben können, was die Vermutung der Analysten aus dem letzten Update vom 19. Dezember bestätigt habe. Das Unternehmen könne nun schon sehr frühzeitig im neuen Jahr etwa 40% des möglichen Investitionsvolumens, das SRC-Research in der letzten Studie am 19. Dezember auf 15 bis 18 Mio. Euro taxiert habe, zu lukrativen Konditionen investieren.

Die Analysten erhöhen demnach das Kursziel von 7,00 Euro auf 7,50 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung für das DEFAMA-Papier mit dem Rating Buy.

