DEFAMA: Deutliche Zuwächse trotz Corona

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um 27 Prozent gesteigert, während der Nettogewinn sogar leicht überproportional um fast 30 Prozent zulegte. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und nennen ein positives Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz um 27 Prozent auf 10,3 Mio. Euro und das Nettoergebnis um nahezu 30 Prozent auf 1,8 Mio. Euro gestiegen. Der Cash-getriebene FFO habe um 27% auf 4,2 Mio. Euro zugelegt. Das entspreche einem FFO je Aktie von 0,96 Euro je Aktie. Operativ halte das Management am Silberberg Center in Radeberg fest, was vom Analystenteam begrüßt werde. Zudem habe DEFAMA den Zukauf von 3 Fachmärkten in Süddeutschland mit einem Ankaufsvolumen von 3,3 Mio. Euro und Erträgen von 300.000 Euro jährlich bekannt gegeben. Nach den sehr guten Zahlen der ersten 9 Monate sei SRC weiterhin optimistisch, dass die Gesamtjahresschätzung eines FFO von über 5,9 Mio. Euro, die über der Guidance des Unternehmens liege, erreicht werde. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 21,00 Euro, senken das Rating aber leicht auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“).

