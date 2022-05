DBAG: Weitere Zukäufe erwartet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) einen Konzernverlust von minus 35,8 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Nettovermögenswert zum Stichtag um mehr als 5 Prozent auf 642 Mio. Euro gesunken. Hinsichtlich des Portfolios habe das Unternehmen im ersten Halbjahr zahlreiche Investitionen getätigt. So seien unter anderem fünf neue MBOs sowie eine langfristige Beteiligung eingegangen und 18 Unternehmenszukäufe bei bestehenden Portfoliounternehmen erzielt worden. Für das laufende zweite Halbjahr gehe das Analystenteam von weiteren Zukäufen sowie auch der ein oder anderen Veräußerung aus. Zum Stichtag bestehe das Portfolio aus 36 Beteiligungen, welche derzeit lediglich zum 1,2-fachen der Anschaffungskosten bewertet seien. Dieses biete somit noch deutliches Potenzial in den kommenden Jahren. Das Unternehmen habe erneut die am 20. April angepasste Guidance bestätigt und SRC gehe davon aus, dass die Gesellschaft die SRC-Schätzung für das Gesamtjahr erreichen werde. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 48,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.05.2022, 10:45 Uhr)



