DBAG: Weitere NAV-Steigerung erwartet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.9.) die im Jahresverlauf mehrfach erhöhte Guidance erreicht und ein Konzernergebnis von 185 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuen das positive Rating.

Nach Analystenaussage klinge sowohl der Ausblick für 2021/22 als auch die mittelfristige Perspektive sehr vielversprechend und realistisch. Für das laufende Geschäftsjahr gehe das Unternehmen von einer weiteren Steigerung des NAV auf einen Wert im Bereich von 680 bis 755 Mio. Euro aus, was sich mit der bisherigen Erwartung der Analysten von über 723 Mio. Euro decke. Das Ergebnis der Fondsberatung solle in einem Bereich von 11 bis 12 Mio. Euro liegen. Hier gehe SRC von 11,6 Mio. Euro aus. Hinsichtlich der Mittelfristplanung für 2023/24 liege die Prognose des Unternehmens sogar etwas über der Erwartung des Analystenteams. Das Management der DBAG erwarte hier einen NAV zwischen 815 und 905 Mio. Euro und ein Ergebnis aus der Fondsberatung von 17 bis 19 Mio. Euro. Daher habe SRC die Wachstumsannahmen für die kommenden Jahre hinsichtlich des NAV etwas erhöht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 50,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.12.2021, 17:30 Uhr)



