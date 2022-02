DBAG: Nettovermögenswert legt zu

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) ein Konzernergebnis von -8,3 Mio. Euro verbucht und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 25,1 Mio. Euro gelegen. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch ihr Kursziel und erneuen das positive Rating.

Nach Analystenaussage liege dies vorrangig am Beteiligungsgeschäft, in welchem die Veränderung der Multiplikatoren, die im ersten Quartal auf die Budgets der Unternehmen für das neue Jahr umgestellt werde und auf niedrigere Multiplikatoren zurückgreife. Hier habe das Ergebnis über -66 Mio. Euro (Q1 2020/21: rund -29 Mio. Euro) betragen. Außerdem sei der Beitrag aus der Ergebnisveränderung mit über 18 Mio. Euro ebenfalls deutlich niedriger als im Vorjahr (55 Mio. Euro). Trotz des negativen Ergebnisses im ersten Quartal habe der Nettovermögenswert um rund 4 Prozent auf rund 705 Mio. Euro zugelegt. Dies liege daran, dass sich hier die aufgelaufene, gestundete Vergütung aus dem Fund VII von rund 28 Mio. Euro positiv niedergeschlagen habe. Im zweiten Segment sei der KPI, der Ertrag der Fondsberatung, mit 11 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres gewesen. Das Ergebnis des ersten Quartals stelle für das Analystenteam keine Überraschung dar und liege im Rahmen der Erwartung. Deshalb behalten die Analysten die GuV-Schätzung weiterhin aufrecht und bestätigen das Kursziel von 50,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.02.2022, 17:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 11.02.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DBAG_11Feb2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Finanztrends Video zu Deutsche Beteiligungs AG



mehr >