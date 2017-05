DBAG: Gewinnprognose deutlich erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) habe nach Darstellung von SRC Research die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 nach einem sehr starken ersten Halbjahr angehoben. Zusätzlich sei dem Unternehmen kürzlich ein lukrativer Anteilsverkauf gelungen, weswegen die Analysten ihr Kursziel erhöht hätten.

Das Unternehmen habe gemäß SRC Research am gestrigen Nachmittag die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2016 / 2017, das am 30. September enden würde, erhöht. Die Gesellschaft sei bisher von einem Ergebnisrückgang von 10 Prozent bis 20 Prozent gegenüber dem sehr starken Vorjahr ausgegangen. Nunmehr werde erwartet, dass man das Konzernergebnis, das bereinigt um das Netto-Abgangsergebnis und Sondereinflüsse bei rund 46 Mio. Euro im Vorjahr gelegen habe, um mindestens 20 Prozent auf mindestens 56 Mio. Euro werde steigern können.

Als Grund für die Prognoseanhebung nenne die Gesellschaft unter anderem das exzellente erste Halbjahr, über das in der kommenden Woche am 9. Mai ausführlich berichtet werde. In den ersten 6 Monaten sei ein Nettogewinn von rund 44 Mio. Euro erreicht worden, der sogar leicht über der Prognose von SRC Research für das Gesamtjahr 2016 / 2017 von 43,2 Mio. Euro aus der Opening Coverage vom 6. April liegen würde.

Als weiterer Grund für die Prognoseanhebung würden zunächst nicht eingeplante positive Ergebnisbeiträge aus dem Beteiligungsgeschäft und mutmaßlich höhere Multiplikatoren für Portfoliounternehmen genannt, die sich entweder aus Interessensbekundungen einzelner Kaufinteressenten oder aus dem gestiegenen Niveau von Bewertungen am Kapitalmarkt ergeben würden.

Eine zweite positive News habe sich aus dem ebenfalls gestern gemeldeten Verkauf der Mehrheit an der Romaco Group, einem Unternehmen aus dem Bereich der Verpackungstechnik für die Pharmaindustrie, ergeben. Der Käufer sei ein strategischer Investor aus China, der Maschinenbauer Truking-Gruppe. Zunächst bleibe die DBAG und der DBAG Fund V mit 24,9% an Romaco beteiligt, aber auch dieser Anteil werde in den nächsten drei Jahren von Truking übernommen. Der Veräußerungserlös entspreche mehr als dem Doppelten des ursprünglichen Investments und führe im zweiten Quartal zu einem Ergebnisbeitrag von rund 6 Mio. Euro.

Die DBAG-Aktie habe sich seit der Coverageaufnahme durch SRC Research am 6. April um rund 3 Euro verteuert bzw. mit einem Zuwachs von 9 Prozent in nur einem Monat prächtig und auch besser als der Markt entwickelt. Nach dem positiven News Flow vom gestrigen Tage würden die Analysten die Nettogewinnprognose auf 56,7 Mio. Euro anheben und das Kursziel für das DBAG-Papier von 38 Euro auf 40 Euro erhöhen. Das Accumulate Rating werden beibehalten.

