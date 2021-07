Laut SMC-Research stehen für die CytoTools AG bis zum Jahresende wegweisende Entwicklungen an. SMC-Analyst Holger Steffen traut dem Biotechnologieunternehmen weiterhin hohes Potenzial zu und geht davon aus, dass mögliche Fortschritte die Neubewertung der Aktie weiter beflügeln könnten.

Nach Darstellung von SMC-Research stehe CytoTools vor wichtigen Meilensteinen. Im dritten Quartal sollen die Vorbereitungen für eine Inhalationsmedikation gegen Covid-19 und Influenza abgeschlossen werden, so das Researchhaus. Danach könnte die erste Humanstudie anlaufen. Dafür suche das Unternehmen einen Partner. Da die Pandemie trotz des Impfprozesses global angesichts zahlreicher Mutationen weiterhin große Probleme bereite, halten die Analysten das Projekt nach wie vor für aussichtsreich.

Im Abschlussquartal stehen laut SMC-Research dann voraussichtlich die ersten Zwischenergebnisse aus der europäischen Phase-III-Studie für das Kernprodukt DermaPro in der Indikation Diabetisches Fußsyndrom an. Fallen diese gut aus, werde nicht nur eine Zulassung in Europa deutlich wahrscheinlicher. Auch ein lukrativer Verkauf der Tochter DermaTools wäre nach Einschätzung der Analysten damit eine Option.

Und schließlich könnte im zweiten Halbjahr auch der Absatz von Woxheal – der Name von DermaPro für den indischen Markt – anziehen, nachdem sich die Pandemielage zuletzt gebessert habe.

Die möglichen Fortschritte könnten die Neubewertung der Aktie beflügeln, die im Spätsommer 2020 gestartet sei und aus Sicht der Analysten immer noch ein hohes Potenzial aufweise. Das aktuelle Kursziel der Analysten liege mit 44,00 Euro weit über dem aktuellen Kursniveau, ihr Urteil laute weiterhin „Speculative Buy“. Das Prognoserisiko sei allerdings, wie bei einem forschenden Biotechnologieunternehmen üblich, deutlich überdurchschnittlich. Und die Auseinandersetzung zwischen den Unternehmensgremien und einem Großaktionär, der Deutsche-Balaton-Gruppe, sei ein weiterer bedeutender Unsicherheitsfaktor.

