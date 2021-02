CytoTools: Trend ist klar aufwärtsgerichtet

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat der Lizenzpartner für das Kernprodukt von CytoTools die Vermarktung in Indien trotz der Pandemiebeschränkungen erfolgreich gestartet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht insgesamt weiter hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie, auch wenn die Schätzungen etwas vorsichtiger ausfallen.

Der Verkaufsstart in Indien sei aus Sicht von SMC-Research ein wichtiger Meilenstein für CytoTools. Trotz erheblicher Beschränkungen durch die Corona-Pandemie seien im letzten Jahr in den ersten Monaten der Vermarktung bereits knapp 10 Tsd. Dosen ausgeliefert worden. Der Trend sei somit klar aufwärtsgerichtet und dürfte nach Meinung der Analysten auch von der positiven Resonanz von Experten gestützt werden. So habe sich beispielsweise der Präsident der Diabetic Foot Society of India, Dr. Arun Bal, sehr positiv zu einer Behandlung des diabetischen Fußsyndroms mit Woxheal geäußert.

Neben der positiven Wirkung auf den Vermarktungserfolg in Indien sehe das Researchhaus durch diese Einschätzung auch die Annahme einer hohen Wahrscheinlichkeit der Zulassung in Europa bekräftigt. Diesbezüglich berichte das Unternehmen von einem planmäßigen Verlauf der Phase-III-Studie.

Etwas geringer stufen die Analysten aktuell die – schon zuvor recht niedrig angesetzte – Wahrscheinlichkeit ein, dass eine beschleunigte Zulassung einer Medikation mit dem Wirkstoff DPOCL zur Behandlung von Covid-19 und Influenza gelinge. Im Moment sei noch offen, ob ein Partner gefunden werden könne, der das Projekt mit der nötigen Priorität vorantreibe.

Insgesamt habe SMC-Research das Schätzmodell etwas konservativer formuliert, es zeige aber unverändert mit einem Kursziel von 40,60 Euro ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Dementsprechend bestätige das Researchhaus das Urteil „Speculative Buy“. Die Empfehlung habe weiterhin spekulativen Charakter, da eine Zulassung des Kernprodukts außerhalb von Indien noch ausstehe. Auch der weiter bestehende Konflikt zwischen den Führungsgremien der Gesellschaft und der Deutschen-Balaton-Gruppe als größtem Einzelaktionär stelle einen signifikanten Risikofaktor dar.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.02.21, 8:45 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.02.21 um 7:25 Uhr fertiggestellt und am 26.02.21 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

