CytoTools: Sehr niedrige Bewertung

CytoTools habe für sein Hauptprodukt DermaPro nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr eine Zulassung in Indien erhalten, weswegen die Vermarktung noch in diesem Jahr starten könnte. SMC-Analyst Holger Steffen habe nach eigener Darstellung nur einen Teil der Erlöspotenziale des Unternehmens in einem Modell abgebildet und sehe schon auf dieser Basis den fairen Wert trotz erhöhter Risiken weit über dem aktuellen Börsenkurs.

CytoTools verfüge aus Sicht von SMC-Research über ein innovatives Produkt mit einem hohen Marktpotenzial. Für die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms oder des Ulcus cruris („offenes Bein“) – Krankheiten mit weltweiten Patientenzahlen im zweistelligen Millionenbereich – gebe es derzeit keine zugelassenen Arzneimittel, die eine Wirksamkeit haben, wie sie CytoTools in zahlreichen Studien für das Produkt DermaPro mit einem Wirkstoff auf Basis der Dichlorsäure, den das Unternehmen patentrechtlich geschützt habe, habe nachweisen können. Eine Phase-III-Studie in Indien sei mit einer Heilungsrate von über 90 Prozent abgeschlossen worden und habe im März 2017 zu einer Zulassung für den indischen Markt geführt. Die Vermarktung könnte nun gemäß SMC-Research noch im laufenden Jahr starten.

Völlig überraschend haben die zuvor sehr positiven Resultate von DermaPro mit einer Phase-III-Studie in Europa im Jahr 2015 nicht bestätigt werden können. Das Unternehmen habe aber die Ursache identifiziert, die auf einen Produktionsfehler des externen Wirkstoffproduzenten zurückzuführen gewesen sei, der in einer zu niedrigen Wirkstoffdosierung resultiert habe.

Diese fehlgeschlagene Studie, die nun wiederholt werde, habe das Unternehmen viel Reputation am Kapitalmarkt gekostet. Mit 17,6 Mio. Euro sei CytoTools für eine Biotechnologiegesellschaft mit einem zugelassenen und sehr potenzialträchtigen Wirkstoff sehr niedrig bewertet.

Das Researchhaus gehe davon aus, dass dieser hohe Abschlag sukzessive abgebaut werden könne, wenn die Absatzzahlen in Indien steigen und weitere Erfolge in der klinischen Entwicklung und weiteren Zulassungsprozessen vermeldet würden. Denkbare Fehlschläge in diesem Bereich stellen aus Sicht der Analysten naturgemäß auch ein hohes Risiko dar, aber wegen der schon erreichten Zulassung und der guten Datenbasis dürfte dieses gemäß SMC-Research deutlich unter dem üblichen Branchendurchschnitt in der Phase III liegen. Zudem arbeite das Unternehmen zusätzlich an Medizinprodukten mit geringeren Zulassungshürden.

SMC-Research habe in dem Bewertungsmodell die Vermarktung eines Medizinprodukts in Europa sowie des Arzneimittels DermaPro in mehreren großen Märkten, aber ausschließlich in der Indikation diabetisches Fußsyndrom, unterstellt. Damit sei nur einen Teil des Erlöspotenzials abgebildet. Trotzdem sei das Researchhaus im Rahmen der Ersteinschätzung aber auf einen fairen Wert je Aktie von 28,00 Euro gekommen, der trotz einer einkalkulierten deutlichen Verwässerung weit über dem aktuellen Börsenkurs liege. Auf Basis dieser aussichtsreichen Chance vergeben die Analysten das Urteil „Speculative Buy“. Der noch spekulative Charakter resultiere aus den erhöhten Prognoserisiken in Bezug auf das weitere klinische Testprocedere und das Tempo der Marktdurchdringung.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.06.18, 9:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.06.18 um 8:15 Uhr fertiggestellt und am 11.06.18 um 8:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-11-SMC-Studie-CytoTools_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.