CytoTools: Bald startet die Vermarktung

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge soll die Vermarktung des Kernprodukts von CytoTools in Indien im dritten Quartal starten. SMC-Analyst Holger Steffen sieht allein auf Basis der Kernmärkte für das Produkt ein hohes spekulatives Kurspotenzial, das hohe Potenzial der präklinischen Pipeline sei dabei noch gar nicht berücksichtigt.

CytoTools habe gemäß SMC-Research in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte erzielt. Hervorzuheben sei der bevorstehende Vermarktungsstart des Kernprodukts über den Partner Centaur in Indien nach einer jahrelangen Vorbereitungszeit. Auch wenn die Corona-Pandemie jetzt noch einmal für eine kleine Verzögerung gesorgt habe, dürfte der Verkauf im dritten Quartal nach Darstellung der Analysten anlaufen und für erste Einnahmen aus dem laufenden Geschäft sorgen.

Mit zwei Studien der dritten klinischen Testphase in den Indikationen Diabetisches Fußsyndrom und Ulcus cruris („offenes Bein“) solle die Zulassung auch in Europa vorbereitet werden. Das Unternehmen habe im letzten Jahr eine Dosisfindungsstudie (Phase II) erfolgreich abgeschlossen und arbeite derzeit an der Einwerbung der nötigen Finanzmittel, um den Prozess fortzusetzen.

Perspektivisch biete aber nicht nur das Kernprodukt, sondern auch die präklinische Pipeline der Tochter CytoPharma ein hohes Potenzial. Bei der Behandlung von Sepsis und Karzinomen habe in jüngster Zeit im Tiermodell eine hohe Wirksamkeit der Wirkstoffkandidaten aufgezeigt werden können. Die Datenbasis werde aktuell noch ausgeweitet, um dann den Sprung in die klinische Phase zu vollziehen und Partner für die weitere Entwicklung einzubinden.

Den Wert der präklinischen Pipeline habe das Researchhaus wegen des frühen Entwicklungsstadiums in dem Bewertungsmodell weiterhin nicht berücksichtigt. Die Bewertung stütze sich allein auf das Kernprodukt DermaPro (das in Indien unter dem Namen Woxheal vermarktet werde) und die Märkte Indien, China, Europa und USA.

Die Analysten sehen ein hohes Erlöspotenzial, aus dem nach der Modellaktualisierung ein fairer Wert von 28,40 Euro je Aktie (zuvor: 34,50 Euro) resultiere, der weit über dem aktuellen Kurs liege. Zugleich sei das Modell aber noch mit einer sehr hohen Prognoseunsicherheit verbunden, weshalb SMC-Research unverändert das Urteil „Speculative Buy“ vergebe.

