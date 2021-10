CytoTools: Analysten setzen Coverage aus

Mit dem kompletten Austausch von Vorstand und Aufsichtsrat befindet sich die Cyto-Tools AG nach Darstellung von SMC-Research aktuell im Umbruch. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Coverage der Aktie vorerst ausgesetzt und wartet ab, wie die neue Führungsmannschaft den Stand der Entwicklungsprojekte einstuft und welche Vorhaben vorangetrieben werden.

Laut SMC-Research habe der bereits seit längerem andauernde Dissens zwischen dem bisherigen Aufsichtsrat und Vorstand der CytoTools AG auf der einen Seite und den Großaktionären Heidelberger Beteiligungsholding AG und DELPHI Unternehmensberatung AG auf der anderen Seite (die der Deutsche-Balaton-Gruppe bzw. deren Aufsichtsratsvorsitzendem Wilhelm K.T. Zours zuzurechnen seien) in der Hauptversammlung zur kompletten Neubesetzung des Aufsichtsrats geführt. Außerdem habe die Hauptversammlung mehrheitlich für einen Entzug des Vertrauens gegenüber den beiden Vorständen gestimmt und sowohl dem Vorstand als auch dem bisherigen Aufsichtsrat die Entlastung verweigert. SMC-Research zufolge hatten die beiden Vorstände ihrerseits im Vorfeld der Veranstaltung erklärt, dass sie im Fall eines Austauschs des Aufsichtsrats nicht für eine Vertragsverlängerung über das turnusmäßige Vertragsende am 30. September 2021 hinaus zur Verfügung stehen. Die Gesellschaft habe im Anschluss gemeldet, dass der neue Aufsichtsrat in seiner ersten Sitzung den Rechtsanwalt Arne Björn Segler als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden sowie Ralph Bieneck, Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding, als dessen Stellvertreter gewählt habe. Zudem seien die beiden Vorstände aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung abberufen und Dr. Bruno Rosen als neuer Vorstand berufen worden.

Mit dem großen Einschnitt auf der Führungsebene der Gesellschaft sei die operative Entwicklung als Determinante für den Aktienkurs aktuell in den Hintergrund getreten. Das Unternehmen hatte laut SMC-Research kurz vor der Hauptversammlung gemeldet, dass die wichtige Phase-III-Studie in Europa für das Kernprodukt DermaPro in der Indikation Diabetisches Fußsyndrom wegen Behinderungen, die der Pandemie geschuldet seien, relativ zäh angelaufen sei, dass die Patientenrekrutierung aber inzwischen Fahrt aufgenommen habe. Ebenfalls sei in den letzten Monaten weiterhin der Verkauf von DermaPro in Indien (dort unter dem Namen Woxheal) durch den Lizenzpartner Centaur beeinträchtigt worden. Im Quartalsvergleich sei aber ein Anstieg erkennbar, für September sei sogar über eine deutlich anziehende Dynamik berichtet worden.

Bei der Weiterentwicklung einer möglichen Inhalationstherapie für Covid-19 und Influenza mit dem Wirkstoff DPOCL seien die toxikologischen Untersuchungen zwischenzeitlich zwar gestartet, dann aber unterbrochen worden, um zunächst weitere Finanzierungsmaßnahmen für das Projekt umzusetzen.

Mit dem kompletten Austausch von Vorstand und Aufsichtsrat befinde sich Cyto-Tools aktuell in einem größeren Umbruch. Da das Bewertungsmodell von SMC-Research maßgeblich auf den kommunizierten Plänen des bisherigen Vorstands basiert habe, haben sich die Analysten entschieden, die Coverage vorerst auszusetzen und abzuwarten, wie die neue Führungsmannschaft den Stand der Entwicklungsprojekte einstufe und welche Vorhaben vorangetrieben werden.

