Credit Suisse startet DWS mit 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS mit "Underperform" aufgenommen. Bei ihren Prognosen für die Deutschen wie bei Aberdeen seien die Abweichungen zu den Markterwartungen am größten, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Vermögensverwaltern. Die Bewertung der DWS-Papiere sei niedrig, das sei angesichts des Gegenwinds durch nachlassende Ertragsdynamik, sinkende Margen, höhere Kosten und die Marktvolatilität aber erklärbar./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 19:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 04:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.