Credit Suisse senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 33,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 34,30 auf 33,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Der Stahlkonzern verwandele sich in einen Industriegüterkonzern, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Freitag. Er habe im Zuge dessen bereits fünf Schritte identifiziert, die den Aktien zu einer Neubewertung verhelfen sollten. Nach dem Verkauf des brasilianischen Stahlwerks stehe mit einem potenziellen Tata-Joint-Venture der zweite bevor. Er berücksichtige diesen Schritt nun in seinen Schätzungen./tih/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.