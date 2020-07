Credit Suisse senkt Ziel für Societe Generale auf 16,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Societe Generale vor Zahlen von 18,00 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Er habe die bereits teilweise veröffentlichten Daten der französischen Bank zum zweiten Quartal berücksichtigt, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzung bis 2022 gesenkt und das Kursziel entsprechend reduziert./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.