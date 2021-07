Credit Suisse senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 23,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach einer Gewinnwarnung von 24,50 auf 23,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Restrukturierung werde nun wohl noch ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sinkende Kupfer- und Stahlpreise könnten dem Hersteller von Windkraftanlagen mit Blick auf die Profitabilität Rückenwind verliehen./bek/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / 06:08 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.