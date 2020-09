Credit Suisse senkt Ziel für Shell auf 1525 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Finanztrends Video zu Royal Dutch Shell A



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shell von 1600 auf 1525 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Thomas Adolff begründete das neue Ziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Margenschätzungen für das Raffineriegeschäft des Ölkonzerns. Die Kürzung der Dividende um zwei Drittel im Frühstadium der Corona-Pandemie habe viele Anleger überrascht, was zur unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn beigetragen haben dürfte. Derweil sei Shell in der Branche ein Vorreiter bei der eigenen Transformation./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 03:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.