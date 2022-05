Credit Suisse senkt Ziel für Roche auf 350 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Roche nach Studiendaten zum Wirkstoff Tiragolumab von 370 auf 350 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese nannte Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Enttäuschung und senkte die Wahrscheinlichkeitsannahme für eine letztlich erfolgreiche Entwicklung des Mittels gegen eine spezielle Form von Lungenkrebs von 60 auf nunmehr 20 Prozent./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.