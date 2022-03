Credit Suisse senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen von 7400 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lieferdienst habe für 2021 solide Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der aktuelle Kurs spiegele nicht den strategischen Wert der Aktie wider./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 04:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.